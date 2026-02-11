Pablo Hernández Gamarra

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, comenta lo sucedido en el desprendimiento de la Autovía do Morrazo

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que nada más conocer lo sucedido, cerca del mediodía, se pusieron en contacto con la AXI y dice que los medios de atención funcionaron bien. Una patrulla de la Guardia Civil acudió de forma rápida al lugar y ya cuando llegó ella junto al teniente de alcaldesa y edil de Obras, Daniel Costas, ya estaba una ambulancia prestando asistencia. Los bomberos también acudieron.