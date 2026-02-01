Julio Santos Álvarez

Así se vivió el rescate de los isleños de Ons

Como un piloto que aterriza el avión entre los aplausos del pasaje tras un vuelo complicado, así atracó ayer en Bueu el patrón del «Soy Ons Dos», de la naviera Nabia, Manuel Pérez, tras recoger en Ons, y haciendo frente a olas de 4 metros, a las cinco vecinas que permanecían incomunicadas por la suspensión de los barcos desde hacía días por las borrascas, y también a los dos trabajadores del Parque Nacional das Illas Atlánticas a los que dio el relevo con un guarda que trasladó desde Bueu. «É o mellor patrón das Rías Baixas. Se el non atraca, non o fai ninguén», asegura Isabel Juncal, que ayer por fin pudo dejar la isla con su inseparable perro «Negrito» y reencontarse con su marido, Pepe de Miro, en el muelle de Bueu. También se deshace en elogios al patrón y no porque sea su tía, Palmira Acuña Comesaña: «Con este mar, outro non vai a illa como foi el». Más información