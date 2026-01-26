Secciones

Capturan un jabalí malherido junto a la autovía en Ameixoada en el enlace con Cangas

FDV

FDV

La Policía Local de Moaña, acompañada por voluntarios de la agrupación de Protección Civil, se ha visto en la necesidad de hacer de lacero para capturar a un jabalí herido en el enlace de Cangas a la Autovía do Morrazo, entre Ameixoada y A Rúa. Debido al mal estado del animal, que pudo haber sido atropellado ya la noche anterior y que tiene las patas traseras rotas, no descartan que tengan que sacrificarlo. Más información

