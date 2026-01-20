R. M.

Goteras, filtraciones de agua, atascos y humedades en el pabellón del colegio de San Roque, en Darbo

Los problemas de filtración de aguas en el pabellón del colegio público de San Roque, en Darbo, continúa. La semana pasada volvieron a quedar en evidencia los arreglos realizados por Xunta de Galicia y Concello de Cangas en el colegio con el propósito de que el agua no cayera en cascada por las escaleras del pabellón hasta la pista del polideportivo. Cierto es que se puso un nuevo canalón en la zona cubierta que da paso al pabellón y que se limpiaron rejillas, pero el problema permanece. Más información