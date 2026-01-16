La flota de arrastre se suma a las quejas por la implantación del reglamento de control de capturas
La implantación progresiva del reglamento de la UE para el control de la pesca que desde el pasado día 10 de enero entró en vigor para los barcos de entre 12 y 15 metros de eslora, que en O Morrazo afecta a una docena de embarcaciones de bajura entre Cangas (3), Moaña (3) y Bueu (6), ya lo sufre el arrastre desde hace más de 15 años, tal y como asegura el patrón de Bueu, José Carlos Martínez. Su barco, el «Ensenada de Bueu», de 25 metros de eslora y con base en Marín, parece más un despacho de un bróker de banca que el puente de mando de un marinero, con hasta cuatro ordenadores y todo tipo de tecnología. Más información