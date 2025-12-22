R. M. / Edgar Melchor

Un 'viaje en el tiempo' a la Sala Paraíso de Bueu

Cientos de personas abarrotaron la carpa de As Lagoas para disfrutar de un 'viaje en el tiempo' a la Sala Paraíso de Bueu. La cita se extendió a lo largo de siete horas, con música, diversión a raudales y, sobre todo, con un componente emocional y de añoranza inherente a un local por el que pasaron varias generaciones de buenenses. Más información