G. N.

Los barcos vuelven a los astilleros de Seara, en Moaña

Los astilleros de Casqueiro y de Carlagho, en Seara, no sólo han abierto Moaña al mar, sino que ya son sede para exposiciones que honran la cultura del mar y los trabajos de las carpinterías de ribeira. Ayer se abrió en la nave restaurada de Casqueiro la exposición «Estaleiros na memoria» de la Asociación Devanceiros do mar, con maquetas de barcos de todo tipo, que podrá visitarse hasta el 10 de enero, todos los días, salvo los domingos, de 18:00 a 20:00 horas. Hoy precisamente es la inauguración oficial con los políticos locales a las 12:00. Más información