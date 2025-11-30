Regresan los vertidos fecales a la dársena de Cangas

R. M.

R. M.

Nuevo episodio de contaminación en la dársena de Cangas. Este domingo se ha hecho visible un vertido de fecales que ya brotaba ayer por la noche y del que ha dado cuenta a las autoridades el patrón mayor de Cangas, Javier Costas. La fuga se puede ver en el centro de la localidad, frente a la plaza de abastos, y se hacía especialmente llamativo este mediodía, coincidiendo con el Trofeo de Pedestrismo Concello de Cangas. Hasta el lugar se trasladó la Policía Local y también fue avisada la UTE concesionaria del servicio integral del agua.

