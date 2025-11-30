Para ver este vídeo suscríbete a Faro de Vigo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí R. M.

Regresan los vertidos fecales a la dársena de Cangas

Nuevo episodio de contaminación en la dársena de Cangas. Este domingo se ha hecho visible un vertido de fecales que ya brotaba ayer por la noche y del que ha dado cuenta a las autoridades el patrón mayor de Cangas, Javier Costas. La fuga se puede ver en el centro de la localidad, frente a la plaza de abastos, y se hacía especialmente llamativo este mediodía, coincidiendo con el Trofeo de Pedestrismo Concello de Cangas. Hasta el lugar se trasladó la Policía Local y también fue avisada la UTE concesionaria del servicio integral del agua.