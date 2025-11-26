David García

Estudiantes del IES Johan Carballeira de Bueu ponen voz al manifiesto del 25N

El acto central en Bueu con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebró en la Praza do Concello y la declaración institucional fue elaborada por el alumnado de 4º de ESO del IES Johan Carballeira. Cuatro estudiantes se encargaron de su lectura delante del propio ayuntamiento, donde en el balcón colgaba una pancarta alusiva al 25-N. Los encargados de darle lectura fueron Natán Recamán, María Pastoriza, Violeta Gago y Anxo Núñez. Más información