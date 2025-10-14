Julio Santos Álvarez

Disturbios por la subida de la tasa de la basura en O Morrazo: miembros de la Mancomunidade salen escoltados

El gobierno de la Mancomunidade do Morrazo sale escoltado de la asamblea donde aprobó la subida de la tasa de la basura. Los manifestantes lanzaron basura y huevos a los ediles, a los que insultaron y siguieron a su salida del Concello de Cangas. Se vivieron momentos de máxima tensión. Alcaldes y concejales de gobierno (24 del BNG, 6 del PSOE y 1 de EU) salieron por tandas entre gritos de «Dimisión».