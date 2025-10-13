Julio Santos Álvarez

Cordón policial y forcerjeos en el pleno de Cangas, ante la subida de la basura: «¡Dimisión!»

Más de un millar de personas se ha concentrado este lunes ante el Concello de Cangas. Una protesta que coincidió con la celebración del pleno de la Mancomunidade de O Morrazo, donde se debatía la subida de la basura. Las autoridades habían limitado el aforo a 68 personas por motivos de seguridad. La Policía Local ha tenido que actuar con un cordón de media docena de agentes, para impedir la entrada de personas al consistorio. Se vivieron momentos de tensión, con forcejeos, cuando varias personas intentaron acceder por la fuerza al salón de plenos.