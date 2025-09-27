Julio Santos Álvarez

Cantar de ciegos en el pregón de la fiesta A Defensa da Vila de Cangas

Con el tiempo a favor, con la escena preparada y el telón pendiente de subir, salieron ayer miembros del Teatro de Ningures a realizar el pregón. En este oficio de pregonar la fiesta de A defensa da vila, se empeñaron los miembros del teatro de Ningures, el actor Francisco Paredes y la zanfoña de Sara Malvido Salvador. Y lo hicieron a la manera de cómo se daban a conocer las fiestas y las gestas en aquel medievo tardío: en modo de cantar de ciegos. Que esta fórmula aún vale hoy para enfatizar aventuras. Desde el palco de la música de la Alameda Vella y con la música dezanfoña se escuchaba el pregón en medio de la noche que ya era fría.