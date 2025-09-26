A golpe de remo: así fue el largo paseo fúnebre por mar de la ballena que apareció muerta en A Costa da Vela

Un kayakista tuvo que remolcar a la ballena que apareció muerta el miércoles en A Costa da Vela. Un arduo esfuerzo del hombre quien, metro a metro, la desplazó a una boya cerca de Area de Bon, y así evitar que varase en las rocas y fuese mucho más complicada su retirada. De ahí, un barco de Gardacostas la trasladó al muelle de Aldán, donde, horas después el cetáceo fue retirado para su incineración.

