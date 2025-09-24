La odisea de Filete: tras meses desaparecido, este perro de Moaña fue hallado malherido y desnutrido..., pero vivo
Esta es la historia de un podenco de caza que había sido denunciado como desaparecido en febrero de este año en Moaña. La Guardia Civil, a través del Seprona de Cangas, localizó al perro, un hallazgo que fue posible gracias a la destacada labor de la Protectora de Animais do Morrazo, cuya rápida actuación e implicación constante han sido clave para el rescate y recuperación del animal. Hoy, lejos de esas labores que realizaba para su dueño, Filete ha sido cedido al refugio desde donde espera encontrar una nueva familia que lo trate como un miembro más.