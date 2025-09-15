La ONG por la conservación de la fauna marina, la Asociación Sea Shepherd Francia inició una nueva campaña frente a las costas gallegas dentro de su operación «Dalphin Bycatch Spain», que ya realizó en marzo, para combatir y denunciar las capturas accidentales de delfines en las redes de los barcos arrastreros, y que se ha saldado con una nueva denuncia contra la flota gallega, en este caso por las maniobras intimidatorias que realizó un arrastrero de Bueu, acercándose a la embarcación Walrus, desplegada por la organización ecologista, que lleva dos semanas frente a las costas gallegas.

Asegura que el viernes pasado estaban con la observación de los pesqueros a esa misma distancia de las Cíes, cuando el de Bueu realizó esas maniobras intimidatorias, a modo de intento de abordaje para que no les pudieran grabar. A bordo del barco ecologista viajan cinco personas, y ese mismo viernes iba con ellos un representante de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) muy implicada desde hace años en el seguimiento de los varamientos de delfines en Galicia y en las laboras de conservación de la especie.