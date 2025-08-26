Un fuerte mar de fondo por el ex huracán Erin iza la bandera roja en Lapamán y en Lagos. A estas playas de Bueu se suma la de Portomaior en la que se ha subido la amarilla, que indica precaución. Estas imágenes corresponden al arenal de Lapamán, con un mar de fondo que viene acompañado de mareas vivas, lo que provocó que durante la pasada noche el mar alcanzase el puesto de socorrismo. El oleaje ha sorprendido a los bañistas, y en esta playa los socorristas tuvieron que ayudar a salir del agua a dos personas. En la tarde de este martes se ha intensificado la vigilancia para impedir que nadie entre en el agua.