Conocíamos de las andanzas de las orcas por el norte gallego, donde dieron que hablar, pero estos cetáceos todavía no se habían acercado a aguas de la ría de Vigo como otros veranos, en los que ya se hacía notar en el mes de julio, hasta este jueves.

A las 17.06 horas, Salvamento Marítimo recibió la alerta por la interacción de varias orcas con el velero Ávila de bandera alemana al norte de Cíes, tras lo cual puso en marcha a la lancha con sede en Cangas, la Salvamar Mirach, y a una patrullera de la Guardia Civil.

