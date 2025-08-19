Ocurrió en la sobremesa del pasado viernes, día festivo. Estos osados bañistas navegaban en su lancha hacia el 'Valoria B' del magnate de Inditex, sin prisa pero sin pausa, mientras tocaban al ritmo de música tradicional gallega, con gaitas y pandeiretas. Y lo hicieron simplemente para amenizarles la jornada a Ortega y a sus invitados que se encontraban fondeados, como cada verano, en la ría de Aldán. Incluso llegaron a estar pegados a la popa del barco para llevarles su concierto a primera fila. En otra lancha, algo más alejada, su tripulacióln aplaudía y grababa la escena, a la que solo le faltó el consabido «¡Otra, otra, otra...!»