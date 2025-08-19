El rescate de una gata con sus tres crías, que estaban atrapadas entre grandes bloques de piedras de un muro en el barrio de Verdeal, en la parroquia moañesa de Domaio, provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencias esta madrugada con la intervención de Policía Local, Protección Civil y una dotación de los bomberos del parque comarcal de O Morrazo La Policía asegura qeu la "madre" estaba totalmente aprisionada por la cabeza y el cuello muy estrangulado por las piedras. Después de una labor de más de dos horas de duración que empezó a las doce de la noche, el operativo se saldó con éxito, aunque hizo falta el equipo de excarcelación de los bomberos ya que las piedras eran de mucho tamaño como para poder moverlas. Lee la noticia completa aquí.