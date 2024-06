“El que no visitó Moaña todavía no conoce el único lugar de la Tierra que lo tiene absolutamente todo”. Así empieza el primer vídeo turístico de la historia de esta villa que ayer fue presentado por la edil de Turismo Coral Ríos y la técnica de este departamento, Alexandra Franco. Con el lema “O mellor lugar para vivir”, el spot fue estrenado ante representantes de distintos colectivos sociales y culturales del municipio así como de asociaciones de vecinos de las distintas parroquias. La escritora Anna R. Figueiredo se encargó del guión, el realizador audiovisual moañés Andrés Hermelo hizo realidad el proyecto y la actriz de la localidad Nerea Portela puso la voz en off.

El vídeo, que se estrenó entre aplausos de los asistentes, servirá para fomentar el turismo en la localidad y se difundirá a través de las redes sociales. Además, Ríos explica que busca también “subir la autoestima de los moañeses. Al verlo nos sentimos orgullosos de ser de Moaña”. Puso en valor el trabajo de los que no nacieron en la localidad, como la técnica de su departamento “pero nos hicieron ver desde fuera toda la riqueza que tenemos y la necesidad de promocionarla”. Y es que la propia Alexandra Franco señaló que “Moaña tiene algo que enamora”.