Su fuerte es la música. La memoria la pone en manos de su inseparable Raúl Sotelo, que le ayuda a recordar cuáles son las canciones que toca al violín. El Himno de la Alegría, sobre todo. Pero también música de películas, como Spiderman o los Increíbles.

Raúl Sotelo apunta en voz baja mientras Samuel Molanes responde a las preguntas con “¡Uf, no me líes!” o “¡Ay que leira!”. No sabe a ciencia cierta cuando empezó a gustarle a tocar el violín. Sus amigos de Aspamsim le recuerdan que fue cuando vio al protagonista de una película hacerlo. Pero nadie se acuerda del título del filme. Prefiere que las preguntas se las hagamos a Raúl, que le recuerda que va a clases del conservatorio a aprender a tocar el violín los martes.