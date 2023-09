Como siempre por estas hechas, la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) presenta su calendario solidario, con fotografías temáticas de doce de sus socias –una por mes del año– mostrando y dando valor a aspectos de la vida, en un posado con el que demuestran su fortaleza.

El calendario de este año “Retomando as rendas” es sumamente original y Adicam encuentra en los caballos esa sensibilidad y nobleza con la que están dotados estos animales para la percepción de lo que les rodea: “Nós, como na vida, temos que coller forte as rendas do noso cabalo para dirixilo e mostrarlle claramente cada onde queremos ir e cal é o noso camiño. Sempre é bo momento para coller con forza as rendas da nosa vida”, señalaron ayer en la presentación del calendario de 2024 en la sede de la Casa da Bola, y que forma parte del programa de actos del mes de cáncer, que se desarrolla a lo lago de octubre.