Junto al mar, en el frente marítimo de Cangas, y con la melodía de "Lela" interpretada a violenchelo y piano que canta la letra de Castelao sin ti non podo, sin ti non podo vivir... familias de los 21 fallecidos del pesquero "Villa de Pitanxo" descubrieron, en la localidad, la cuarta placa que, por su iniciativa y con el apoyo de las corporaciones municipales, están colocando en los municipios con víctimas de este naufragio, del que se cumplió un año en febrero. Con tres fallecidos en Cangas -el joven Raúl González y los marineros peruanos Daniel More y su sobrino Diego More Vega, y con dos de los tres supervivientes vecinos del municipio -el capitán Juan Padín y su sobrino Eduardo Rial, contra los que las familias dirigen su lucha para que salga la verdad de lo ocurrido en Terranova y se haga justicia, el descubrimiento de la placa estaba cargado todavía de mucha más emoción. Juan Padín nunca dio la cara con las familias, esta mañana tampoco, aunque en el discurso de la portavoz del colectivo, María José de Pazo, hizo alusiones porque "hay gente que piensa que la vida es un carnaval, pero allá ellos".