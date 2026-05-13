Os Palleiros

Tuna tiene 14 años y cada vez le cuesta más caminar: Os Palleiros le busca hogar

Desde la protectora pontevedresa explican que Tuna llegó siendo «el alma de la fiesta», una perra activa, peleona y muy demandante de cariño, siempre buscando que alguien se acercase a hacerle caso. Pero los años han pasado y ahora su cuerpo empieza a acusarlo con dureza, especialmente en las articulaciones. Sus patas ya no están para el suelo de la protectora y necesita un espacio más cómodo donde poder moverse sin dolor.