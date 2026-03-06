Pedro Fernández

Varios animales de edad avanzada siguen en el refugio confiando en que algún día una familia los quiera adoptar

La Protectora de Animais do Morrazo trabaja con el objetivo de que el refugio sea un punto de tránsito y no un destino final, pero no siempre sucede así. Algunos de los perros llevan demasiado tiempo viviendo allí. Los motivos son diversos, pero uno de ellos es que la mayoría son canes de una edad avanzada, algo que suele resultar menos atractivo a la hora de que puedan conseguir un hogar. Es el caso de Rocky, que vivió toda su vida encadenado, y de Ney, que llevaba muchísimos años encerrado en un galpón. Más información