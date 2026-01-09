La Isla de Tali

Deja a una cría de cabra casi sin vida en La Isla de Tali: el refugio le salva la vida y la dueña del animal les denuncia por robo

El refugio explica que recibió una llamada «desesperada»: la propietaria de una cabra no sabía que estaba preñada y las crías nacieron «a la intemperie, sin calor y sin asistencia veterinaria». Según el relato, cuando pidió ayuda una de las crías ya había fallecido y la otra estaba a punto de hacerlo, por lo que la mujer la llevó al refugio para intentar salvarla. Diez días después la propietaria pidió recuperar al cabrito una vez estabilizado. La respuesta fue negativa. «Un refugio no es un hospital gratuito», zanjan, subrayando que cuando un animal entra en sus instalaciones lo hace bajo su tutela y que devolverlo implicaría riesgos.