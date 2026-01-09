La Isla de Tali

Bob y Samy, las cobayas que dejaron en un caja de cartón, al frío casi polar y poniendo en riesgo sus vidas

En este vídeo de La Isla de Tali, de esta misma semana, una de las responsables del santuario relata que dos cobayas fueron dejadas dentro de una caja de cartón en una propiedad privada y sin aviso previo. «Nos dejan a dos animalitos totalmente asustados en una caja de cartón, en una propiedad privada que abren sin nuestro consentimiento», denuncia. El refugio sostiene que en la vivienda hay perros -incluidos galgos y perros de caza- y que, de haberlas encontrado antes, el desenlace podría haber sido fatal. «Pudieron haber muerto… esto no es entregar a una protectora, es dejarlas a su suerte», lamenta. Más información