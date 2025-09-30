Lidia Lima

La gaviota que parece haberse escapado de su caja de música y baila sobre un tejado en Vigo

Una vecina de la calle Pí y Margall, en Vigo, no se pudo resistir a grabar con su móvil esta bella escena. Al asomarse a la ventana de su vivienda vio a una gaviota que giraba sobre sí misma sin parar. El ave se había posado en un sombrerete giratorio ubicado en uno de los tejados de su barrio. El animal aprovecha este soporte con apariencia de bola brillante discotequera (en realidad hace las funciones de hélice con efecto extractor que gira con el viento) para 'darse unas vueltas'. Bien parece que danza cual bailarina en su caja de música. Ante la falta de este tradicional objeto, nos hemos permitido la licencia de aderezar el vídeo con una armonía al uso.