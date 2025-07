Gonzalo Figueroa, adiestrador canino que en los cinco últimos años se ha aupado hasta la élite mundial en la disciplina de obediencia, tiene muy presente Redondela, su localidad natal, en cada uno de sus éxitos, que son, por supuesto, los éxitos de Moi!, el perro con el que compite.

Tal y como contamos en Faro, tiene un centro de alto rendimiento con su pareja en Italia, cuya selección canina quedaba en tercera posición entre los 23 países que participaron en el torneo internacional de obediencia. Fiegueroa también compitió junto a Moi!, que obtuvo a título individual la posición 11º.

Dentro de la filosofía de Figueroa destaca agradecer siempre al can su entrega y buen hacer. En esta ocasión no ha sido menos y ha escogido un particular modo de hacerlo, homenajeando así sus raíces. En entrenador interpretó «a su manera» como él mismo describe frente al animal la «Danza das Espadas», un baile tradicional que acompaña a la procesión del Corpus Christi en Redondela.