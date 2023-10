Son apenas 4 minutos comprar el pan y hacer la cola en la caja, pero la ley es clara, no se pueden dejar a los animales atados en la puerta del supermercado. La nueva norma, en vigor desde hoy también sanciona comportamientos como estos, no se puede dejar al animal de forma permanente en la terraza, garaje o sótano. Son animales que deben estar acompañados. Atentos si tienen pensado ausentarse de casa. Con los gatos u otros animales, ese plazo se amplía hasta los 3 días. Las mascotas podrán acceder a establecimientos que no prohíban expresamente su entrada. La norma también afecta a los refugios. Sam lleva 8 años sin encontrar dueño, está sano. Pero en la perrera. Pero no pueden sacrificar animales sanos. La identificación con microchip se extiende a los gatos que tendrán que ser esterilizados.