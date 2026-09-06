Gardacostas de Galicia

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El «Pesca 1» evacúa a un marinero por un accidente a bordo de un palangrero a 15 millas al oeste de las Cíes

Evacuación médica en un pesquero a 15 millas al oeste de las Islas Cíes. El helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia tuvo que intervenir este domingo para recoger a un marinero del palangrero Sempre Lagoal para su traslado a un centro médico. Según pudo confirmar FARO, se trata de un hombre de nacionalidad indonesia que sufrió un severo corte en el brazo. Más información