Marta G. Brea

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Fin a tres generaciones ligadas a la conserva

Con abrazos, lágrimas y sonrisas de oreja a oreja. Así fueron recibidas las hermanas Josefa (Vigo, 1950), Mercedes (Vigo, 1957) y Nieves Rodríguez Lorenzo (Vigo, 1962) en la fábrica de Conservas Cerqueira de la calle Tomás A. Alonso, donde pasaron gran parte de su vida haciendo “de todo”: desde preparar el atún, el mejillón, la ventresca o el bonito hasta realizar tareas en el almacén o limpiar. FARO las reunió en las instalaciones de la firma viguesa una semana después de prejubilarse la más joven, paso que puso fin a tres generaciones vinculadas a la conserva: primero, fueron sus abuelos; después, la madre. Ellas cierran este círculo, ya que sus hijos han tomado otros caminos: un ejemplo de la dificultad para encontrar relevo en un gremio que ha alimentado a multitud de familias en el sentido literal y figurado.