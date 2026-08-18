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Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes

Trágico accidente en un pesquero de la ría de Vigo. Un marinero de 61 años, vecino de Ribeira, ha fallecido esta madrugada cuando estaba trabajando a bordo del cerquero Playa de Cesantes. Según explican desde Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), el motivo fue un accidente operacional con la maquinilla del barco cuando la tripulación estaba faenando. Más información