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La pesca gallega celebra el triunfo mundialista de España

Los 30 tripulantes del «Playa de Galicia» siguieron la final del Mundial a más de 11.000 kilómetros de distancia, sin sobresaltos por la conexión de internet, pero sufriendo más que nunca por la Roja. «En 2010 escuché el partido por la radio. Este pudimos verlo en televisión», cuenta el capitán del barco, Óscar Santos, desde el caldero de Malvinas: «Al final se hizo justicia, al final ganó el fútbol».