Marta G. Brea

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El vicealmirante español Ignacio Villanueva, hizo balance en Vigo de 18 años de la Operación Atalanta

La Operación Atalanta ha intervenido en 571 actos de piratería desde su creación en 2008, ha participado directamente en 186 de ellos y ha transferido 177 piratas a las autoridades competentes, ha asegurado este jueves en Vigo su comandante, el vicealmirante español Ignacio Villanueva. El máximo responsable de la operación europea encargada de la seguridad marítima en el Océano Índico ha ofrecido hoy en la Zona Franca de Vigo una conferencia sobre la misión, que encabeza desde 2023. Más información