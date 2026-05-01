Prefectura Naval Argentina

Así fue la compleja evacuación de un marinero de la filial de Iberconsa en el Atlántico Sur

Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina realizó una aeroevacuación de emergencia para asistir a un tripulante del pesquero API VII, herido mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur. Este barco está vínculado a una filial de la viguesa Iberconsa y anteriormente era denominado Pescaberbés II. El capitán alertó a la Autoridad Marítima nacional de fracturas expuestas múltiples en la pierna izquierda. Tras una maniobra de alta complejidad, el marinero fue izado y trasladado al hospital distrital de Puerto Deseado.