Pedro Mina

El IV Foro GSSG pone el foco en «la responsabilidad y el impacto» para abordar los grandes retos que afronta el sector pesquero y acuícola

Vigo vuelve a situarse este martes en el centro del debate internacional sobre el futuro del mar. La sede de Afundación acoge la cuarta edición del Foro Galicia de Sostenibilidad Global de Productos del Mar (GSSG), una cita que reúne a más de 300 profesionales de una treintena de países y cinco continentes para abordar los grandes retos del sector pesquero y acuícola.