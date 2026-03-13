IEO

El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas

El primer ejemplar de pez globo que acaba de documentar el Instituto Español de Oceanografía (IEO) en aguas del sur de Galicia se capturó frente a la Costa da Vela en 2021. Es un sphoeroides pachygaster, más conocido como tamboril verde. El segundo, localizado en 2025, estaba en la Ría de Pontevedra. Es un ephippion guttifer o tamboril de tierra. Pertenecen a la familia de los tetradontiformes. Los análisis morfológicos, respaldados por pruebas fotográficas y códigos de barras de ADN hechos por el IEO, en colaboración con el Grupo para o Estudo do Medio Mariño (GEMM), el Aquarium Finisterrae de A Coruña y la Universidade de Vigo confirman de forma preliminar la identificación taxonómica de las dos especies, muy poco frecuentes. «Estos registros constituyen el primer registro documentado de tamboril verde y el segundo de tamboril de tierra en aguas gallegas», señala el IEO, que con su trabajo confirma que «la diversidad de estas especies en España está aumentando, en parte como consecuencia del calentamiento del océano y la progresiva tropicalización de los ecosistemas marinos». Más información