Salvamento Marítimo

Las malas condiciones meteorológicas dificultan las labores de Salvamento Marítimo para acceder al pesquero Itoitz

Las condiciones meteorológicas adversas impiden el acceso de los servicios de emergencias al pesquero «Itoiz», con base en Ondarroa (Bizkaia), que se encuentra a la deriva a 24 millas náuticas al norte de Cabo Ortegal y del que este lunes fueron rescatados sus siete tripulantes. Según ha trasladado Salvamento Marítimo, también se han activado los radioavisos navegantes para evitar que afecte a la seguridad de la navegación de otros buques mientras el pesquero continúe a flote.