Así se ven los buques chinos en los caladeros frente a las costas argentinas

Cae la noche y poco a poco el horizonte se va iluminando. A más de 300 kilómetros de la costa argentina, los buques chinos se agolpan en el caladero. Son decenas y decenas de unidades, todas con potentes focos encendidos para atraer a sus anzuelos el calamar patagónico (illex). Es la conocida como milla 201 y los poteros, como se conocen a este tipo de barcos, representan una «plaga» que comparte un masificado espacio con unos pocos barcos gallegos. Más información