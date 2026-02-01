Edgar Melchor

Así fue el complejo rescate hacia el puerto de Vigo del 'Eikborg': «Un peligro para la navegación»

El mercante Eikborg, de casi 90 metros de eslora, unas 3.600 toneladas de tonelaje de peso muerto y 3.000 toneladas de pulpa de papel a bordo vivió un complejo rescate esta semana tras sufrir la rotura del timón el pasado lunes en aguas lusas. Se activó entonces un complejo dispositivo para asistirlo por la cercanía a la costa y por ser «un peligro para la navegación». Finalmente, este viernes llegó al puerto de Vigo tras ser remolcado por varios buques.