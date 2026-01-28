Alba Villar

Conxemar Lab acerca el mundo del mar y el pescado a los escolares

Conxemar ha inaugurado hoy Conxemar Lab, el aula educativa e interactiva cuya creación fue adelantada por FARO y que ha recibido a sus primeros escolares. Alumnos del 3ºcurso de primaria del CEIP Reibón de Moaña estrenaron este nuevo espacio situado en la propia sede de la asociación y que prevé acoger 180 clases a lo largo de un curso escolar completo, lo que supondrá la participación de 5.400 escolares y 360 profesores, «consolidándose como uno de los espacios educativos de mayor alcance vinculados al sector de los productos del mar en España». Más información