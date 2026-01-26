Cedido

Tiembla Terranova: alerta roja a la flota por vendaval y rociada de hielo

El departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Environment and Natural Resources) del Gobierno de Canadá ha pintado de rojo buena parte de su costa atlántica: de Mar de Labrador a Nueva Escocia y Nuevo Brunswick a los Grandes Bancos de Terranova. «Alerta vigente por vendaval. Advertencia por rociada marina de hielo». Allí donde el mar no ondea, sino que brama, y donde una nutrida flota gallega pesca fletán, raya o gallineta nórdica, «se están produciendo o se prevén vientos huracanados». El rocío helado, «de moderado a intenso», cubrirá las cubiertas de los barcos de una gruesa escarcha. Más información