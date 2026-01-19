La pesca de la provincia en pie de guerra en Arcade
Las quejas del sector pesquero se extienden por todo el país. Bien sea en los puertos, ante las delegaciones del gobierno o en Madrid, la flota de bajura exige una modificación urgente de las obligaciones vinculadas al reglamento de control, normativa comunitaria aprobada en 2023 y que es de aplicación para los barcos de pesca de 12 metros o más desde el pasado 10 de enero. Las cofradías de la provincia pontevedresa se han concentrado esta tarde en Arcade, Soutomaior, mientras en Madrid los presentantes del sector negocian su futuro con la Secretaría General de Pesca. Más información
