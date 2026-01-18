Pedro Fernández

La conselleira do Mar traza su plan para el mar gallego

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se estrenó con FARO desde que asumió el cargo con un mensaje centrado en la defensa del sector marítimo-pesquero gallego y en la necesidad de adaptar las políticas europeas y estatales a la realidad de la costa gallega. En la conversación, Villaverde abordó los principales retos que afronta el mar, desde la aplicación del nuevo reglamento de control a la crisis del marisqueo, el relevo generacional o la caída del consumo de pescado, subrayando que la Xunta quiere ser «la voz del sector» en Madrid y en Bruselas. La conselleira apostó por la flexibilización normativa para la bajura, reclamó avances en la renovación de la flota y defendió iniciativas como el Bono Peixe para acercar el producto a los consumidores, al tiempo que situó el futuro del mar gallego como una prioridad económica, social y territorial para la comunidad.