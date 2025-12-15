Pedro Fernández

Prácticos en el Puerto de Vigo

Los prácticos del Puerto de Vigo desempeñan un papel clave en la seguridad y eficiencia del tráfico marítimo de la ría. Estos profesionales especializados asesoran a los capitanes de los buques en las maniobras de entrada, salida y atraque, garantizando operaciones seguras en una de las áreas portuarias con mayor actividad del noroeste peninsular. Su conocimiento detallado de las corrientes, mareas y condiciones meteorológicas locales resulta fundamental para mantener la fluidez del comercio marítimo y la protección del entorno portuario.