Naufragio en Portugal: retomada la búsqueda de los tres desaparecidos del «Vila de Caminha»

Tres de los cinco tripulantes del pesquero Vila de Caminha, naufragado ayer en las costas de la localidad lusa, continúan desaparecidos. Bajo la coordinación del Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, esta mañana se han reiniciado los trabajos de búsqueda de los marineros, todos de nacionalidad indonesia, según ha informado la Autoridade Marítima Nacional. Al operativo ha vuelto a incorporarse la lacha de Salvamento Salvamar Mirach, que este domingo ya peinó la zona del siniestro desde aguas españolas con el objetivo de tratar de localizar los cuerpos. De momento no ha habido éxito. En la zona, por mar, están trabajando una neumática lusa, la Caminha, y el barco ISN Atento. El Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas da Polícia Marítima (GMF-OPS) también está tratando de localizar a los desaparecidos, con el respaldo desde tierra de bomberos de Caminha y de Vila Praia de Âncora. Más información