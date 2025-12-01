Amenazan a la Guardia Civil tras una descarga ilegal de centollo en Camariñas
Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Camariñas aprehendieron 74,5 Kg de centollo en un servicio nocturno de vigilancia para prevenir y luchar contra el furtivismo de marisco en la zona. Los hechos se produjeron en el área de la lonja vieja de Camariñas. La patrulla de servicio, que había establecido un punto de vigilancia, observó movimientos sospechosos relacionados con el desembarco y fondeo de marisco de forma irregular. Más información
Últimos vídeos
BROTE DE LA ENFERMEDAD
Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina
ESPECIE EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN