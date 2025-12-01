Guardia Civil

Amenazan a la Guardia Civil tras una descarga ilegal de centollo en Camariñas

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Camariñas aprehendieron 74,5 Kg de centollo en un servicio nocturno de vigilancia para prevenir y luchar contra el furtivismo de marisco en la zona. Los hechos se produjeron en el área de la lonja vieja de Camariñas. La patrulla de servicio, que había establecido un punto de vigilancia, observó movimientos sospechosos relacionados con el desembarco y fondeo de marisco de forma irregular. Más información