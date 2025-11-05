Marinha

La Marina portuguesa intercepta un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína de camino a la costa española

La Policía Judicial y la Armada de Portugal han interceptado en aguas del Atlántico un semisumergible operado por una organización criminal transnacional que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la Península Ibérica. La operación, denominada 'El Dorado', contó con la colaboración de la Marina, la Fuerza Aérea Portuguesa, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la DEA de Estados Unidos y otros organismos internacionales. A bordo de la embarcación viajaban cuatro tripulantes, detenidos junto con la droga, que iba dirigida a distintos países europeos. La investigación continúa en cooperación con autoridades de varios países, y la Policía ofrecerá más detalles próximamente.