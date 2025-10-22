Cedido

Así comenzó a hundirse el arrastrero gallego 'Radoche Tercero'

El arrastrero gallego Radoche Tercero no logró resistir la vía de agua que sufrió esta madrugada cuando faenaba en aguas de Gran Sol, al suroeste de Irlanda. El buque de Celeiro se fue al fondo del mar horas después del rescate de los doce tripulantes, que saltaron a las balsas salvavidas sobre las 6.00 horas ante la imposibilidad de contener el agua que entraba por la sala de máquinas. De auxiliarlos se encargó otro arrastrero gallego, el Puenteareas Uno, que ya los ha llevado al muelle irlandés de Castletownbere, habitual puerto de los barcos gallegos que operan en la zona.